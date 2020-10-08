親民4K TV　畫靚仲可聲控

TCL今年在港相當積極，除了猛推手機，電視也不斷有新型號推出。最近他們又發表了全新P71系列，全線均採用2mm窄邊框全屏設計，支援3,840×2,160超高清解像度及16:9顯示比例，並提供43吋、50吋及55吋，入場費僅四千多元，繼續以高CP值為賣點。

P71系列擁有獨家研發的動態色彩增強技術，懂得自動優化色彩，智能逐幀增強色調、亮度和對比度，呈現較傳統面板更色彩鮮艷的畫面。同時它內建局部調光技術，可分析1,296個不同區域的電視內容，再智能調節亮度及暗度，即使身處昏暗環境也睇到當中Detail位。

作為智能電視，P71系列搭載Android 9.0系統，預載了Netflix、YouTube及Spotify等影音程式，用家也可經Play商店下載電影、節目、音樂、體育和視訊App，選擇比部分大牌子的封閉系統更豐富。另一方面，經由內置的AI-IN人工智能技術，用戶可透過聲控處理各項事務，例如查看排程、天氣狀況、交通資訊、演員介紹等，甚至控制溫度、燈光等智能家居裝置，搖身一變成為智能管家。

只不過留意番，P71系列的刷新頻率僅有60Hz，對機迷來說可能會稍稍扣分，另外HDMI未達2.1標準，未能完美兼容即將推出的PS5。當然一分錢一分貨，如此低價已有齊別廠旗艦機大部分功能，其實就不能要求太高了！