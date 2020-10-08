1米48高韓妹童顏巨乳　喪吸82萬粉絲

圈中向來都有唔少美魔女都凍齡有術，單憑樣貌同身材，都好難睇得出佢真實年齡，令人相當羨慕！就好似韓國模特兒洪瑛琦，28歲嘅佢雖然已經係兩子之母，但係就有娃娃面，外表可愛，保養得好Keep住童顏。加上身高只有1米48嘅佢嬌小玲瓏，擁有火辣身材，仲不時喺社交晒Big爆Body派福利添！佢又會同網友分享化妝、生活育兒心得，喺社交網吸咗超過82萬粉絲，升呢做埋網紅添！早前佢着住粉色運動套裝，去學校接仔仔放學，順便幫仔仔孭書包，點知就畀人以為佢係中學生，搞到佢鬼咁死尷尬呀！

洪瑛琦畢業於首爾綜藝藝術學院廣播文藝科，喺2009年上過綜藝節目《臉讚時代》後，成為節目固定班底，喺韓國都略有名氣，20歲嗰陣同喺節目中，畀佢細3年、都係做模特兒嘅李世龍結婚夫妻，婚後生咗2個仔仔，幸福滿瀉！

事實上，當年佢哋宣布結婚並冇受到外界祝福，因為洪瑛琦時未婚懷孕，只有17歲嘅李世龍已經升呢做老竇，所以佢哋依家幸福背後，原來藏着極大嘅辛酸史。但係洪瑛琦話過就算當時幾辛苦都好，佢都從未諗唔要肚入面嘅BB，不竟都係一個小生命，佢認為只要有愛心同責任心，就算幾多歲做媽絲都唔會係問題，至今兩夫妻已經有兩個小朋友，成功組織咗幸福美滿嘅家庭。

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