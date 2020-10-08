升呢做爸爸！潘宇謙改名轉玩Hip Hop

曾拍攝電影《反黑》和《大盜演》，現年30歲的獨立歌手潘宇謙（原名潘伯仲），去年三月與拍拖7年任職蛋糕店主理人的女友Vivien結婚後，昨日在社交網上分享與老婆的合照，宣布將榮升人父：「美好的東西都是值得等待的，我要當爸爸了。」圈中好友如李璨琛、吳千語、余香凝、Super Girls、關楚耀等送上祝賀。

照片由歌手兼攝影師朋友Jude（曾若華）操刀，他透露當天剛開始拍攝不久後，天空突然開始下大雨，天文台更發出黑色暴雨警告，幸好三人最後都對在短時間內拍攝的照片很滿意。因為疫情關係，他透露大部分時間，都留在家中照顧已經懷孕五個月的老婆。

將推出一首有Rap的新歌的他，坦言把藝名更改，除了想改變形象，亦想一改曲風，做一系列有節拍和Hip Hop元素的音樂，而他有份主演的電影疫情緩和後應會上映。

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