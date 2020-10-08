啟德機場成追憶　滕麗名趕返企屋攞Passport出Trip

一級歷史建築物北角舊皇都戲院大廈落實強拍，意味這幢富有特色的建築物隨時會清拆重建，藝人喜歡富歷史價值的舊建築物，逐個捉一同大家分享！

女神余香凝：「自己遺憾冇親身用過啟德機場，拍年代片都有講話當時啲飛機喺頭頂上飛過，啲飛機好近民居，個感覺好震撼。自己去啟德機場時已經冇飛機升降，變咗好多嘢玩嘅地方，都係童年回憶嘅一部分。」

陀槍師姐滕麗名：「我覺得係舊啟德機場，咁近市區嘅機場唔係個個地方都有，要精英嘅機師先可以飛嚟香港，因為近住宅區，我記得有一次出Trip出發時係飛啟德機場，但返嚟已經係赤鱲角機場，感覺係用到佢最後一刻，幾有歷史性。仲有佢嗰個送機位，有時睇番啲劇真係好有Feel、好懷緬，因為機場近市區，所以我真係試過兩次唔記得攞passport，趕返屋企攞都嚟得切，哈哈……但依家就應該冇乜可能。」

藝人牛雜妹李亦喬：「我最懷念嘅地方就係啟德機場，雖然喺我好細個嘅時候，呢個地方已經停用咗，但對於我嚟講每一個機場都係代表住離合，好多感動時刻發生嘅地方，我都好想喺呢個地方感受一下人情味，上機、落機、接機嘅心情，同時我覺得啟德機場，係一個好靚好有特色嘅地方。」

有翻版周麗淇之稱嘅張若錡：「我最懷念嘅香港舊有建築物係皇后碼頭，因為以前細個嘅時候會同屋企人有機會搭下天星小輪，咁依家只剩番嗰座鐘樓，其實嗰度係香港好多懷舊電影取景地方，但反而我嘅記憶就係好細個嘅時候去，點知大個就變成歷史，冇得再去碼頭影相。」

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