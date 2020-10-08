疫情危機！泳兒自爆愈宅愈瘦

歌手泳兒舉行網上直播音樂會，師妹Elly（艾妮）擔任嘉賓，泳兒表示已有兩、三個月沒有公開唱歌，很開心疫情下可以開live show，笑言當紅館咁做：「會有quick change換衫，今次有分兩個主題，一個係暗黑主題，會唱啲陰沉嘅歌，之後就會唱啲慢情歌。」她又謂與Elly很有緣，在同一日分別推出新歌及新碟。提到現時有歌手開網上虛擬音樂會，泳兒表示都想開：「依家演唱會形式要大轉變，我唔介意參與，世界各地粉絲都可以睇到。」

泳兒坦言掛住之前實體演唱會，而本月15日就會參與疫情下首次有觀眾的演唱會，該「埋班作樂」演唱會會在麥花臣場館舉行，她謂：「不過人數就會少咗，好似減到一半，到時會有10個歌手。（擔心可能會取消？）當然唔想啦，但聽聞就算做唔到現場觀眾，都會照做live。」她又坦言疫情對自己很大打擊：「工作少咗好多，又唔可以出埠，但有危就有機，好似今日都做到水準好高嘅演出。（你個危係咩？）宅得太多，同埋愈嚟愈瘦，哈哈，不過我好奇怪，之前瘦到要改衫，但點知出騷當日又拉唔到拉鏈。」而艾妮就笑言自己反而肥了：「因為少咗做運動，但依家有得做番gym，所以有做。（想開個人音樂會？）好想有現場演出，但未安排到，不過嚟緊都會有網上個人演出。」

今次直播分開兩Part，身穿Deep V黑色、Bling Bling連身裙的泳兒，打頭陣獻唱其Hit歌《野木蘭》，第一首歌就已經使出海豚音，其後更一口氣連唱8首歌，大部份歌如新歌《溝渠暢泳》、首本名曲《花無雪》、林家謙的《一人之境》、麥浚龍的《弱水三千》等都狂玩真假音轉換，大騷功架！

去到Part 2，泳兒終於開金口同主持傾偈，她自言好少開Live Show，但覺得今次好有演唱會感覺，甚有Feel！然後便邀請師妹Elly出場，她先帶來《煙霧瀰漫》，待泳兒換裝後，就一同合唱《狼來了》及泳兒的《無心戀唱》，二人笑言當中有個美麗的誤會，因為琴手一度以為是獻唱《無心傷害》，泳兒即打趣話可以留待下次再唱，最後二人送上一段分手歌Medley，為Live Show畫上完美句號。

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