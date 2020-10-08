喺現實世界入面，筆者見過好多「女神」，有啲出現喺沙灘，有啲出現喺泳池，仲有啲活躍於溫泉，好似今日介紹嘅秦瑞穗，就被人稱為「溫泉女神」！

駐顏有術

日本寫真界有好多女優都係長青樹，由10幾歲出道，去到30歲過外都依然活躍！點解咁襟玩？無他嘅，全因呢班女優駐顏有術，喺保養狀態方面夠勤力，以致個人魅力喺年紀漸長嘅情況下不減反增，好似今年已經30歲嘅秦瑞穗，天生麗質，個樣好有女人味，某啲角度睇，仲有啲少女Feel。身材方面，阿妹Keep得好弗，一啲都冇走樣，甚至現出馬甲線添。雖然上圍只係屬於D奶，但係睇落夠彈夠脹，非常吸睛。

參演溫泉節目

秦瑞穗早喺2005年出道拍寫真，當年只得15歲嘅佢，參加選美活動已成功勇奪冠軍。出道之後，阿妹嘅寫真事業算係平平穩穩，而且喺其他界別有唔錯嘅發展，例如喺電台、互聯網有自己做主持嘅節目，又拍過唔少電影，仲係舞台劇常客，今年4月就有份演出《Ann & Mary》。但係講到阿妹最廣為人知嘅演出，必定係《秘湯浪漫》，佢由2015年開始，連續6年成為節目中負責浸溫泉嘅模特兒，難怪被好多人稱為「溫泉女神」了。

Profile

年齡：30歲

身高：5呎3吋

三圍：34-23-34