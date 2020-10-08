點先叫身材正？當然要有齊巨乳、蛇腰、美股、長腿等元素！但問心，邊個部位最吸引？筆者嘅答案梗係一對對又圓又大、又白又挺兼彈力十足嘅巨乳啦！唔信？以下3套四仔均以巨乳為賣點，相信大家睇完之後，分分鐘變「胸奴」！

4星鬥「胸」！

想知巨乳點樣令男人臣服？睇吓呢套《Love My Juggs #3》，就會搵到答案。影片由DD Busty推出，搵嚟4位巨乳脫星演出，佢哋最叻以偉大嘅胸襟作為武器，令一眾男脫星舉旗投降。雖然呢套作品係零劇情，但勝在演出項目勁多，從巨乳挑逗到埋身肉搏，幕幕都係波濤「胸」湧，就算唔係胸奴，一樣會睇到血脈沸騰！

一個玩晒！

美國四仔甚少由一個女星孭晒飛，由頭演到落尾，皆因片廠一向有個迷思，以為演出陣容愈龐大，視覺效果愈精彩。之不過，呢套由四仔名廠Private推出嘅《The Best of Ava Dalush》，膽粗粗玩單天保至尊，片長兩粒鐘成為31歲巨乳脫星Ava Dalush嘅個人騷。其實片廠之所以咁勇，全因呢位熟女味十足嘅脫星擁有魔鬼級三圍，除咗上圍達36C，仲有個37吋巨躉，而且床上嘅戰鬥力驚人，難怪片廠要搵4個男優輪流上陣，先可以降服到佢啦！

錢債肉償？

有巨乳睇已經係賣點，加埋有劇情作點綴，應該會更加精彩！講緊嘅係呢套由Pornstar Platinum炮製嘅《Interracial Affair #9》，除咗搵咗Bunny Colby、Alura Jenson、Kiki Daire等多位胸前激凸嘅脫星壓陣，劇情仲有啲懸疑味，令作品嘅觀賞性大大提升。故事講述Bunny Colby喺某日遇見一個陌生男人，對方聲稱要嚟追債，女主角當然係冇錢畀，惟有錢債肉償，但原來呢件事嘅背後另有陰謀……呢個鋪排都幾有新鮮感喎！

專家評語

今次介紹嘅3套四仔都係波濤「胸」湧之作，仲要係各有賣點，好似《Love My Juggs #3》搵嚟4位巨乳脫星上陣，同片中男角切磋「球」技，肉搏場面令人賞心悅目。《The Best of Ava Dalush》就以一后戰四男作招徠，女主角嘅強勁戰鬥力喺兩粒鐘內表露無遺，作為旁觀者都會舉旗投降。至於《Interracial Affair #9》係幾套作品中最有劇情嘅一套，打破偷食題材嘅常見鋪排，仲有少少懸疑Feel，啱晒貪新鮮嘅四仔迷。