點先叫身材正?當然要有齊巨乳、蛇腰、美股、長腿等元素!但問心,邊個部位最吸引?筆者嘅答案梗係一對對又圓又大、又白又挺兼彈力十足嘅巨乳啦!唔信?以下3套四仔均以巨乳為賣點,相信大家睇完之後,分分鐘變「胸奴」!

4星鬥「胸」!

想知巨乳點樣令男人臣服?睇吓呢套《Love My Juggs #3》,就會搵到答案。影片由DD Busty推出,搵嚟4位巨乳脫星演出,佢哋最叻以偉大嘅胸襟作為武器,令一眾男脫星舉旗投降。雖然呢套作品係零劇情,但勝在演出項目勁多,從巨乳挑逗到埋身肉搏,幕幕都係波濤「胸」湧,就算唔係胸奴,一樣會睇到血脈沸騰!

一個玩晒!

美國四仔甚少由一個女星孭晒飛,由頭演到落尾,皆因片廠一向有個迷思,以為演出陣容愈龐大,視覺效果愈精彩。之不過,呢套由四仔名廠Private推出嘅《The Best of Ava Dalush》,膽粗粗玩單天保至尊,片長兩粒鐘成為31歲巨乳脫星Ava Dalush嘅個人騷。其實片廠之所以咁勇,全因呢位熟女味十足嘅脫星擁有魔鬼級三圍,除咗上圍達36C,仲有個37吋巨躉,而且床上嘅戰鬥力驚人,難怪片廠要搵4個男優輪流上陣,先可以降服到佢啦!

錢債肉償?

有巨乳睇已經係賣點,加埋有劇情作點綴,應該會更加精彩!講緊嘅係呢套由Pornstar Platinum炮製嘅《Interracial Affair #9》,除咗搵咗Bunny Colby、Alura Jenson、Kiki Daire等多位胸前激凸嘅脫星壓陣,劇情仲有啲懸疑味,令作品嘅觀賞性大大提升。故事講述Bunny Colby喺某日遇見一個陌生男人,對方聲稱要嚟追債,女主角當然係冇錢畀,惟有錢債肉償,但原來呢件事嘅背後另有陰謀……呢個鋪排都幾有新鮮感喎!

專家評語

今次介紹嘅3套四仔都係波濤「胸」湧之作,仲要係各有賣點,好似《Love My Juggs #3》搵嚟4位巨乳脫星上陣,同片中男角切磋「球」技,肉搏場面令人賞心悅目。《The Best of Ava Dalush》就以一后戰四男作招徠,女主角嘅強勁戰鬥力喺兩粒鐘內表露無遺,作為旁觀者都會舉旗投降。至於《Interracial Affair #9》係幾套作品中最有劇情嘅一套,打破偷食題材嘅常見鋪排,仲有少少懸疑Feel,啱晒貪新鮮嘅四仔迷。