巴黎時裝周：海報貼上牆　完美時裝展

受制於疫情下，時裝界不斷突破求變，更是設計師發揮天馬行空想像力的好時機。LOEWE發表的來年春夏系列中，雖然由實體騷改為視頻播放形式，但發揮空間更大。今次女裝以Show-on-the-Wall為主題，視頻上會見到一個巨型時裝海報盒，盒內有一封品牌創意總監Jonathan Anderson的信，還有十六幅真人大小的海報，只要將海報貼到牆上，就成為一次牆上時裝展；至於男裝則剛好相反，是盒中的迷你時裝展Show-in-a-Box。

新作充滿雕塑線條美，誇張的輪廓、隆起的垂褶、臀部線條以及碩大的蝴蝶結呈現出強烈的舞台戲劇效果。Jonathan Anderson的高超剪裁及紙樣製作技術叫人拍案叫絕，螺旋形垂塊、燈籠袖、泡泡裙裙、花冠裙、鋸齒形裙襬等給人流麗的動感及空間感，配合弧線、皺褶、垂褶、誇張圓形線條，演繹出新奇而無與倫比的美麗。

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