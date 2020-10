邦女郎索遍中外　「包租婆」元秋都做過！

講開占士邦,怎可不提邦女郎!自1962年首集《鐵金剛勇破神秘島》(Dr. No)至今出現過不少經典邦女郎角色。

Ana de Armas

而在新一集中出任其中一位邦女郎角色的是新紮女星Ana de Armas,32歲的Ana來自古巴,2015年與奇洛李維斯(Keanu Reeves)合演《夜半女敲門》(Knock Knock)為人認識,片中她有半裸演出。不過Ana最多人談論的並非其電影,而是她的感情生活。去年她拍電影《Deep Water》與前「蝙蝠俠」賓艾佛力(Ben Affleck)戲假情真,二人戀得高調,疫情期間亦經常被影到戴口罩放狗。最近有指賓佬已搬入位於加州的1.56億港元新屋與女友同居,更有傳他很快會向女友求婚,看來Ana來年很大機會由邦女郎成為「蝙蝠俠太太」!

蘇菲瑪素

童星出身的法國影后蘇菲瑪素(Sophie Marceau)拍過不少荷里活電影,其中一部是《新鐵金剛之黑日危機》(The World Is Not Enough),片中虐待占士邦,令他又愛又恨,最終命喪他的槍下!

荷爾芭莉

荷爾芭莉(Halle Berry)是首位奧斯卡影后級邦女郎,當年捧完小金人才拍《新鐵金剛之不日殺機》(Die Another Day),她在片中更重演第一任邦女郎烏蘇拉安德絲(Ursula Andress)比堅尼上水的經典一幕。

楊紫瓊

打得又演得的華裔女星楊紫瓊曾在1997年的《新鐵金剛之明日帝國》(Tomorrow Never Dies)中任邦女郎,更因此成功打入荷里活。不過查實她並非占士邦影史上首位華人邦女郎,早於1967年《鐵金剛勇破火箭嶺》(You Only Live Twice)已出現首位華人演邦女郎,就是在天津出世的英籍華裔女星周采芹。而於1974年《鐵金剛大戰金槍客》(007:The Man with the Golden Gun)客串的「包租婆」元秋,於片中更勇救「占士邦」羅渣摩亞,是另類邦女郎。

珍茜摩爾

英國女星珍茜摩爾(Jane Seymour)演出經典愛情片《時光倒流七十年》(Somewher in Time)前原來都做過邦女郎!1973年她於《鐵金剛勇破黑魔黨》(Live And Let Die)飾演占士邦情人,之後她影視雙線發展,除了勇奪艾美獎外,1999年更獲英女王頒OBE勳章。

