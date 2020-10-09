邦女郎索遍中外　「包租婆」元秋都做過！

講開占士邦，怎可不提邦女郎！自1962年首集《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）至今出現過不少經典邦女郎角色。

Ana de Armas

而在新一集中出任其中一位邦女郎角色的是新紮女星Ana de Armas，32歲的Ana來自古巴，2015年與奇洛李維斯（Keanu Reeves）合演《夜半女敲門》（Knock Knock）為人認識，片中她有半裸演出。不過Ana最多人談論的並非其電影，而是她的感情生活。去年她拍電影《Deep Water》與前「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）戲假情真，二人戀得高調，疫情期間亦經常被影到戴口罩放狗。最近有指賓佬已搬入位於加州的1.56億港元新屋與女友同居，更有傳他很快會向女友求婚，看來Ana來年很大機會由邦女郎成為「蝙蝠俠太太」！

蘇菲瑪素

童星出身的法國影后蘇菲瑪素（Sophie Marceau）拍過不少荷里活電影，其中一部是《新鐵金剛之黑日危機》（The World Is Not Enough），片中虐待占士邦，令他又愛又恨，最終命喪他的槍下！

荷爾芭莉

荷爾芭莉（Halle Berry）是首位奧斯卡影后級邦女郎，當年捧完小金人才拍《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day），她在片中更重演第一任邦女郎烏蘇拉安德絲（Ursula Andress）比堅尼上水的經典一幕。

楊紫瓊

打得又演得的華裔女星楊紫瓊曾在1997年的《新鐵金剛之明日帝國》（Tomorrow Never Dies）中任邦女郎，更因此成功打入荷里活。不過查實她並非占士邦影史上首位華人邦女郎，早於1967年《鐵金剛勇破火箭嶺》（You Only Live Twice）已出現首位華人演邦女郎，就是在天津出世的英籍華裔女星周采芹。而於1974年《鐵金剛大戰金槍客》（007:The Man with the Golden Gun）客串的「包租婆」元秋，於片中更勇救「占士邦」羅渣摩亞，是另類邦女郎。

珍茜摩爾

英國女星珍茜摩爾（Jane Seymour）演出經典愛情片《時光倒流七十年》（Somewher in Time）前原來都做過邦女郎！1973年她於《鐵金剛勇破黑魔黨》（Live And Let Die）飾演占士邦情人，之後她影視雙線發展，除了勇奪艾美獎外，1999年更獲英女王頒OBE勳章。

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