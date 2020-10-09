吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：理髮、掃舍、補塞

忌：開業、鑽孔、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、5、8、0

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：龍

鼠：→ 批評的說話會傷害別人，不要口沒遮攔，挖苦的詞語當作幽默會惹人厭。

牛：↑ 事情逐漸地朝正面方向發展，這時候不要輕舉妄動，其實一切已在掌中。

虎：→ 今天在愛情方面與其採取大膽的追求方式，不如跟他由普通朋友開始。

兔：↓ 是日沖煞，金錢運必須注意，要記着無事出街少破財，最好留在家中。

龍：★ 過了一個快樂的周末，今日心情仍然興奮，利用快樂的情緒應付工作吧！

蛇：↑ 到不常去的地方走走，可拓展你的眼光視野。與愛侶多溝通可添甜蜜。

馬：→ 當心被別人表面所欺騙，當你以為對方是好人的時候，其實他在中傷你。

羊：→ 做人不要太過斤斤計較，友情本來就是無法用物質來衡量，何必太小氣。

猴：→ 人際問題已經開始困擾着你，而你需要為這些情況做一些無聊的事情。

雞：↓ 溝通不良，從挫折中找到錯處，並找到改正方法，感情事更加要多溝通。

狗：↓ 時機不對千萬別開口，此刻他人的怒氣正一發不可收拾，凡事小心一點。

豬：→ 別為一些小事情令到自己不開心，要懂得找尋令自己開心的事情去做。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業運較佳，但人氣欠佳，但團隊精神較旺，求職、謀事等，謙遜低調可助成事。

金牛：出門、公幹、出勤及海外項目等，壓力或會較大，多休息有助提升鬥志和進度。

雙子：社交運稍遜，人事變動或會較頻宜多予耐性，避免張揚感情事，可減少各方壓力。

巨蟹：情緒不穩，事業運稍遜，求職、轉職或謀事等需多予耐性，小心處理文書等工序。

獅子：工作壓力稍大，出勤、公幹及海外項目等，宜保持靈活，多放鬆將有肋維持進度。

處女：經濟狀況或正處於變動期，財運稍遜，做生意、自由業或銷售業的朋友宜作檢討。

天秤：人氣不穩，家庭及戀愛運稍遜，處理家事宜多予耐性，嘗試多表關懷多溝通為佳。

天蠍：體能及工作運稍遜，宜多注意合作及人際關係，公餘多休息，進度和表現將更佳。

人馬：戀愛及親子關係不穩，宜善用時間，多表關懷。人事問題或會較頻，宜保持冷靜。

山羊：人氣及情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，與家人、伴侶相處多予耐性，助維持平穩。

水瓶：辭令及思考力稍遜，出勤、公幹、海外項目等，小心處理文書、運輸等工序為佳。

雙魚：財運稍遜，經濟狀況或較不穩，宜盡早檢討與重整，減省開支，將有助長期改善。

預測：收市前，大市價位或仍冥上調空間。