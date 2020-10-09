【007丹尼爾格力退休】超人鬥毒魔　爭做接班人！

由丹尼爾格力（Daniel Craig）最後一次飾演占士邦的《007：生死有時》（No Time To Die）因為新冠肺炎疫情，要延期到明年4月上映，繼任人之戰同樣再次拖長，前後有5、6位之多，誰是第七任占士邦仍是未知之數！

邦片女監製Barbara Broccoli早前受訪時確認，52歲的丹尼爾鐵定於《生死有時》第五次飾演占士邦後退休，該片將會為所有故事線埋尾。想當初丹尼爾於《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）獲選為新一任占士邦，接替皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）時被大批影迷聲討，直到電影上映後卻180度轉變，極受歡迎。

有傳獲洽接棒的男星眾多，當然首要條件是英國人。曾於《蝙蝠俠-夜神起義》（The Dark Knight Rises）飾演奸角Bane、及飾演蜘蛛俠奸角外傳《毒魔》（Venom）的43歲男星Tom Hardy，傳出已與邦片電影公司秘密簽約。Tom演技備受肯定，穿起西裝台型爆燈，不少影迷亦認為是適合人選。Tom也不掩飾對飾演占士邦的興趣，但為免影響「賽果」被踢出局，表現不欲多談：「如果我講佢，機會就冇咗！我哋演員圈子同朋友圈子有個講法，如果同傳媒露咗口風，就自動出局。所以我唔可以講任何嘢！」

雖然Tom怕打草驚蛇「封嘴」，但飾演DC超級英雄「超人」的37歲男星亨利卡維爾（Henry Cavill）卻玩自薦！其實亨利曾為《新鐵金剛智破皇家賭場》試鏡，但被導演嫌棄身形「肥仔」而落選。惟亨利「邦夢不死」，表示如果邦片監製叫到，立即會抓緊機會：「呢個階段，一切都未落實。但冇錯，我係想演占士邦，我覺得會非常、非常刺激。」其實他亦曾演出西裝特務角色，主演經典電視劇改編電影《特務型戰》（The Man from U.N.C.L.E.），飾演風流機智的中情局特務，可謂對占士邦的最佳試鏡。

亨利恨到流口水，但勢頭始終不及Tom，英國博彩網早前開盤，Tom及亨利的賠率分別是3倍及9倍，Tom是頂頭大熱門！然而在Tom大熱新聞傳出後，26歲英國男子組合One Direction前成員Harry Styles即被爆曾向友人透露有份為占士邦試鏡，並相當有自信指已經去到「二選一」最後一關，與Tom爭位。不過Harry其後立即透過發言人否認！

眾多人選中，「現任007」丹尼爾都似乎「唔睇好」！早前他接受名嘴Jimmy Fallon訪問時，對於Tom和Harry爭做占士邦，他竟爆粗：「唔好搞亂檔！邦片係好靚同令人驚訝嘅電影，唔好亂嚟！」言下之意呢兩位人選，佢都覺得唔適合。

至於其他「陪跑」人選，還有電視劇《內政保鑣》（Bodyguard）金球獎視帝Richard Madden，亦有網友提議黑人男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）或《蝙蝠俠黑夜之神》（The Dark Knight）中「稻草人」施利安梅菲（Cillian Murphy）演出。

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