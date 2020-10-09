【萌爆登場】茲曼尼GIORMANI／MR.MEN LITTLE MISS限量禮品！

【特約報道】要數世界上最具感染力的卡通人物，必定非他們莫屬–「MR. MEN & LITTLE MISS」，自70年代經已於英國家傳戶曉，及後更風靡全世界，全因他們每一位都擁有萌爆造型及獨特個性，故事情節又趣味吸引，無論大人或小朋友都深深喜愛，開心度爆燈!

茲曼尼GIORMANI將與MR. MEN & LITTLE MISS再度攜手合作，推出一系列的「MR. MEN & LITTLE MISS聯乘禮品」，當中更揀選了一班好友角色化作舒適抱枕，更採用意大利高級真皮皮革KING LEATHER及獨特的刺繡技術製成，紋理天然，柔軟時尚，為家帶來多一點快樂泉源，與歡笑相隨!

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