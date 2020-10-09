直播帶貨辛酸史　黃榕好友遭拖糧損失六位數

潮流興直播帶貨，藝人黃榕（Gloria）透露多年前曾做過網上直播，後來因工作忙碌而停了很久，最近因疫情關係又重操故業：「我同一個平台簽咗約，有底薪同禮物分成，依家只係第二個月做，暫時只有四位數收入，我有認識嘅朋友係有幾十萬以至過百萬收入。」

不過，Gloria指直播平台有不少陷阱，她的一位藝人好友火爆象（孫佩儀）就被直播平台拖糧，損失六位數，她為好友抱不平：「佢當初同一個香港區嘅直播平台簽咗約，口頭承諾咗一啲條件，到佢達標後被反口，對方冇畀廿幾萬佢，之後佢簽咗平台嘅台灣區外紀理人，對方以不同藉口拖糧，拖咗差不多五個月，個平台其實已經出咗糧畀經紀個戶口，但經紀冇出糧畀佢，佢真係好慘！」另外，Gloria表示將會參加12月舉行的健美小姐比賽，現正已加緊備戰。

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