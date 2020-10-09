與蝶共舞　A-Lin鳳小岳玩虐戀

台灣歌姬A-Lin新歌《抱歉 我不抱歉》MV邀得電眼聞名的男神鳳小岳演出，在平行時空相互追尋共同記憶，尤如《觸不到的戀人》翻版，僅用眼神演戲過招，A-Lin直呼「會觸電」，一場北海岸場景海邊淋雨拍攝讓兩人吃足苦頭，穿着厚外套的他們一會兒頂着艷陽對戲，下一秒又被水車淋雨，搞到A-Lin下半身全濕透，兩人合演的浪漫戲，變得「好濕」、「好熱」，A-Lin苦笑說根本是虐戀！

導演以唯美蝴蝶象徵劇情中探尋不着的回憶，兩人在MV中「與蝶共舞」與戲份極重蝴蝶對戲，除了不時地對蝴蝶說「謝謝」、「辛苦了」，意外發掘出竟有與昆蟲溝通的能力，讓蝴蝶乖乖地在身邊飛舞，最後關鍵一幕蝴蝶停留在她臉上，被笑指是「玩蝶專家」！

A-Lin對於「一演入魂」的鳳小岳在MV中說哭就哭的精湛演技豎起大拇指說讚，她說：「小岳很快就進入歌的情境，無論導演給的指令或戲感都很快到位，最後一幕還哭出來，讓我嚇到，整個很專業！」

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