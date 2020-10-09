【特約報道】專家預計，就快能成功研發新冠肺炎疫苗。雖然政府已呼籲各市民屆時盡快接種疫苗，但最近有美國專家根據過往的研究推斷出，疫苗對於肥胖人士恐作用不大。

輕微發燒、喉痛等炎症現象，十分正常，原理跟打針後發燒是正常反應一樣，適當發炎是增強免疫系統的必經階段。不過，假若是長期慢性發炎，那就麻煩。長期慢性發炎，如同全身都在放火，會令身體機能衰退，不但容易造成疲倦、老化、荷爾蒙失調、代謝放緩，更會打亂了人體對疫苗的免疫反應。

日常不良生活習慣，如進食高糖高油脂加工食物、夜睡、少運動、嗜好煙酒，會增加身體發炎激素，造成慢性發炎；而最直接導致身體長期發炎的，是肥胖。

脂肪組織除了儲存脂肪，更會釋放多種發炎因子，如同專搞破壞的縱火犯。研究顯示肥胖會啟動發炎機制，異常地在沒有感染、毋須抗敵的狀況下產生更多發炎因子，演變成慢性發炎。值得留意的是，相較皮下脂肪，腹部的內臟脂肪更恐怖，是身體主要形成發炎因子的地方，所引發的發炎更嚴重！內臟脂肪過高更會擾亂代謝，增加對胰島素抵抗性，使身體囤積更多脂肪，誘發炎症…這又成就一個惡性循環！

肥胖直接干擾身體的免疫反應，所以體重超標的人即使施打疫苗，還是可能染病。早在1985年就有證據顯示，肥胖的人施打B型肝炎疫苗後，在11個月過後就喪失保護作用；2017年發表的一份研究也認為，肥胖成人施打疫苗後，感染流感或類流感疾病的可能性，是一般正常體重成人的2倍。超過六成英國成年人超重或肥胖，英國當局數據顯示BMI超過40的人，新冠肺炎死亡風險比普通人高出2倍。曾感染新型肺炎的英國首相約翰遜，日前就以身作則呼籲國民齊齊減肥，並推出一系列應對國民癡肥的新措施。

所以要成功防疫，最重要是保持健康正常體重，未病先防。我一直提醒大家，必須要健康飲食，而且要多飲用排毒酵精，促進排毒，要健康必須要身體乾淨。酵精既是減肥良物，幫助消化和提升代謝；更助抗病養生，具誘發、強化白血球的功能。身體長期慢性發炎，白血球的殺菌功能減退，酵精能增強衰弱的白血球，給予受損的細胞力量，促使細胞復活。人體所含酵素量愈大，免疫力愈強。

我從疫情開始後，就吃得較清、較少、吃全素、多食天然發酵食物。可以吃微辣的朋友，又想快速瘦身，可以試試我設計的「燃脂瘦身湯」，做法很簡單：用大概一大碗水煮熱，加入黑胡椒鹽，然後打入兩隻雞蛋，盡量不要讓蛋散開。當水煮滾起泡，可以較慢火。煮1分鐘後，加入所有高水分纖維蔬菜和天然醃漬泡菜，再滾2分鐘後，把過多的水倒掉剩下大概剩一小碗水在鍋內，加入一包燃脂酸辣湯，再滾1分鐘即可。我用這個湯代替晚餐，連續五天，腰腹瘦兩吋，水腫情況也消除；天然泡菜所含豐富酵素更有助抗炎，減肥同時增強抵抗力。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。