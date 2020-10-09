正為下月見面會做準備　(G)I-DLE望與泰妍合作

韓國女團(G)I-DLE今年7月舉行首個線上演唱會，最近又宣布於11月8日以線上形式舉行全長約120分鐘的粉絲見面會，而她們最近接受東網專訪，大談今年的難忘事，又向粉絲送上問候。

2020年至今已經過了9個月，問到最難忘的事是甚麼時，成員MIYEON指最難忘的是舉行了第一個演唱會，雖然要以線上形式舉行感到很可惜，但她們還是能感受到身在遠處的粉絲正在為她們應援，所以感到很開心和幸福，而SOOJIN、SOYEON和YUQI亦同樣指最難忘的是開演唱會，MINNIE就最難忘第一次在三大台的音樂節目上奪冠。

受疫情影響，她們不能直接與粉絲見面，MIYEON表示她們正努力透過官方粉絲網、社交網和V-Live直播跟粉絲互動，而MINNIE則預告會在下月舉行的見面會上，讓粉絲看到他們好奇的、還有平時無法看到的模樣，SOYEON則表示：「因為是線上見面會，我們會好好利用線上形式的優點去準備一個特別的粉絲見面會。」

問到假如有機會拍攝團體綜藝，希望是怎樣的綜藝節目？在北京出生的YUQI就說：「我希望帶成員去我的家鄉，帶他們去玩，去吃好吃的。」SHUHUA則想與成員拍真人騷，希望給大家看到私底下的面貌。問到最想與哪位歌手或音樂人合作？MIYEON便指自己是女團少女時代隊長泰妍的粉絲：「真的好喜歡她唱歌時的模樣，很尊敬她，所以如果能有機會合作，會是我的榮幸。」YUQI則希望和美國樂壇小天后Dua Lipa合作。

成員又公開她們在宿舍的生活，MIYEON表示平時會在宿舍看書、畫畫、聽音樂、看電影或電視劇，有時更會看網上教學跟着做料理，而SHUHUA就笑指平時的宿舍生活很平凡：「如果只在家的話，我會玩遊戲、追劇、跟小狗玩。」問到她們可有想挑戰或嘗試的東西？MINNIE就希望挑戰開車、跳傘和笨豬跳，SOYEON則想嘗試畫動畫。

(G)I-DLE又不忘向粉絲送上問候，MIYEON說：「我愛的NEVERLAND（官方粉絲名）！雖然跟大家直接見面的時間還是遙遙無期，但我對大家的掛念可沒少呢，我們要一起克服，要健康地見面啊！我愛你們，時常感謝你們。」SOOJIN和SOYEON亦叫粉絲要好好保重身體，又提醒大家記得戴口罩，YUQI則表示她們會繼續努力，不會辜負大家的期望。