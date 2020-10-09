【營事檔案】香煎蔬菜薄餅　口感豐富營養高

煎蛋餅雖是家常菜，但加入了甘筍和香葱，營養高而口感更豐富。（作者提供）

平日煎蛋餅多數只用雞蛋和麵粉，煮多了便略無新意，所以今次加入了甘筍和香葱作為材料，能帶給更豐富的口感之餘，亦同時配搭蔬菜，令營養更均衡。

甘筍 維持眼睛健康

甘筍除了顏色吸引，同時亦含有為人熟知的β-胡蘿蔔素，這種營養素使甘筍呈現橙紅色，同時亦具抗氧化能力，有助抵抗紫外線對皮膚的傷害。而β-胡蘿蔔素亦會在體內轉化為維他命A，能幫助形成夜間視力的重要物質視紫質，幫助預防夜盲症。此外，類胡蘿蔔素只能從食物中攝取，身體是無法製造的，所以進食一些含豐富類胡蘿蔔素的蔬果十分重要，幫助眼睛維持健康。

香葱 八成都是水分

根據美國農業部的數據顯示，葱有多於八成都是水分，同時它自帶的獨特味道，熱量低的葱經常用作為天然調味料，為菜式帶來風味。葱同時亦含有包括有膳食纖維、鉀質和β-胡蘿蔔素，幫助促進腸道蠕動、維持體內水分和電解質平衡和保護眼睛視力，是營養十足的食物。

【香煎蔬菜薄餅】

材料：

甘筍 半條

雞蛋 2隻

葱 2束

麵粉 4湯匙

調味料：

鹽 半茶匙

糖 1茶匙

麻油 半茶匙

胡椒粉 少許

做法：

1.把甘筍去皮切粒，葱亦切粒。

2.打發雞蛋，把調味料、40毫升水和麵粉放到雞蛋內，然後再放入甘筍和葱拌勻。

3.熱鑊落少許油，先放入一半的蛋漿，煎至開始凝固時，反向另一面煎約3分鐘至熟透。

4.重複第3的步驟，再煎另一片煎餅。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。