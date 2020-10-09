2萬呎Soda Mall 旗艦店　精選健康優質食材

【特約報道】香港人鍾意去旅行，又鍾意飲飲食食，偏偏疫情期間所有旅行計劃都要泡湯，食慾與消費意慾齊齊上升，點排解好？唔使怕！皆因土瓜灣紅磡最近多了一個全新購物蒲點Soda Mall（首達百貨），佔地20,000呎，環境舒適寬敞，各式貨品應有盡有，實在是購物狂近期必去的打卡點！

Soda Mall 旗艦店坐落於紅磡環海．東岸，位置毗鄰馬頭圍道，搭巴士或小巴再行幾分鐘就到。跟其他超市不同，Soda Mall匯聚了三大理念︰「健康、民生、互動」，主打健康生活，為此他們特意引入多個香港本地優質健康品牌，為大家提供更多健康選擇。不如等藝人嚴崇天Douglas率先帶大家逛逛啦！

主打優質健康食材

講起海鮮，當然愈新鮮愈好！「仟國水產」於本港自設養殖場，更獲香港漁農署頒發「優質可持續海鮮養殖戶」及「優質養魚戶」認證，完全是香港品牌。據知此處更是香港唯一實體銷售點，香港人當然要支持啦！

有做開健身的朋友，相信對即食雞胸唔會陌生，這款來自韓國的雞胸肉產品「Rankingdak」，賣點是「三低一高」︰低脂、低鹽、低卡路里同埋高蛋白質外，更加是「三無」食品，即無激素、無賀爾蒙，同埋無防腐劑！當作零食充肌一樣咁Good Fit！

本地豬、內地豬或者丹麥豬大家可能食得多，但相信泰國豬就少啲人認識啦！來自泰國的「家豚」賣點是豬肉全部新鮮空運抵港，無添加賀爾蒙或以抗生素飼養，而且採用真空包裝， 保持「泰」原味的豬肉鮮度及質感！

除了水產及雞肉，Soda Mall還從日本各地搜羅健康優質食材，好似使用天然、非基因改造食物飼養的鹿兒島和牛及來自北海道豚肉等，全部都以產地直送方式輸入香港，讓一眾哈日族一解思鄉之愁！

養生湯包足料易煮

滿足了一班食肉獸，都要湯水滋潤一下。Soda Mall還有一系列養生湯包發售，例如「榮師傅中式急凍湯包」， 每天真材實料經手工熬製，無防腐劑、味精及人造色素 ，加熱即可食用， 一頓完美大餐話咁易完成！

支持公平貿易產品

上文提到Soda Mall引入多個本地優質健康品牌， 「細味公平」是其中之一，他們是香港第一個公平貿易品牌，透過有機種植的原材料，加上本地加工新鮮製作，並採用環保物料包裝，給消費者一個良心選擇。除此之外，還有「Everything Organic」，他們剛剛獲得2020「優質有機零售商」認證，致力提供具高性價比之有機產品，以滿足客人對有機生活之需要， 同樣值得支持！

醫肚必食人氣食肆

購買完後，肚仔打晒鼓！Soda Mall內設多間特色食肆幫大家醫肚，其中一間人氣食店「點點鮮」有齊多款新鮮海鮮，包括港人最愛的龍蝦及鮑魚，全部即叫即燒，舖如其名任點任燒！喜愛Oppa的女生則不可錯過來自韓國的過江龍「Ssoja Toast」，招牌食物有多士三重奏、韓式漢堡拉絲多士等。至於不想食得太Heavy的朋友，不妨到「Give Gift Boutique Flower Shop」呷一口花茶，歎番個Afternoon Tea。本身是花店的它會為客人精心挑選合適花茶，讓大家安定心神，享受休閒生活。

專用App儲泡泡

在此提提大家，畀錢之前記得下載Soda Mall首達百貨的手機應用程式，免費登記成為「泡泡獎賞」會員。成為會員後可以將在Soda Mall的消費變成一個個泡泡 ，每$5等於1個泡泡，泡泡可以用作換領現金券，每月仲會有會員日，指定日子可享3倍泡泡獎賞，而且登記即送你25個迎新泡泡！

同場加映：佐敦店開幕擁多個優惠

一口氣睇了這麼多紅磡Soda Mall的資料，係咪好想盡情Shopping掃貨呢！同大家講多個消息啦！Soda Mall已經在港鐵佐敦站D出口開設第四間分店，新分店同樣是精品超市，主打「速食」、「速買」、「速玩」新概念，由輕食、零食、急凍食品、生果以至即食燉湯等應有盡有。新張期內更推出多個優惠：「日本產」月見白雞蛋10粒裝，激抵價 $19.9；購物滿$388，加$1換購6罐裝迷你版可口可樂；購物滿$150加$1換購 AQ殺菌淨化液一支。

Soda Mall首達百貨

紅磡旗艦店：

紅磡崇安街 23 號環海．東岸地下

始創中心店：

【健康生活百貨】始創中心3樓318-320店

【精品超市】始創中心 2 樓 228-231 及 241 號舖

佐敦新店：

佐敦彌敦道208-212號四海大廈地庫 (港鐵佐敦站D出口)