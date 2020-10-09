巴黎時裝周：多層次色彩　傳遞正能量

Chloé 2021春夏系列在巴黎東京宮展示，由創意總監Natacha Ramsay-Levi打造的新作以「A Season in Hope（未來可期）」為題，透過女性的角度出發。設計靈感來自於美國藝術家Corita Kent，印上60年代的絹印圖案，並以印花布、針織、編織體現於服裝和配件，代表「拼貼」精神，也強調女性的叛逆精神。

洗水螢光色、漂染中性色系及溫暖的礦物色系營造多層次色彩，融合「HOPE」、「I can handle it」等口號注入服飾之中，對社會傳遞正能量，呼應本季的主題「未來可期」。Chloé的招牌飄逸褶紋皺紗洋裝，又以長身西裝褸、短袖襯衫、壓褶短褲等中性單品取得平衡點，剛柔並重。配飾方面，全新Hailey枕型手提包，材質為光滑小牛皮，搭配金馬鐙形框和柔軟側面拉帶。

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