林利與女星私訊　老婆忽道歉：喜歡怎麼問候都可以

藝人林利去年與台灣女友Erin拉埋天窗，二人一直表現恩愛，惟昨日Erin於社交網上載長文，表示藝人陳柏渝不時私訊林利，更公開兩人電話訊息對話截圖，自爆婚姻出現危機！雖然Erin對外表示諗清楚後會Del Post，點知今日凌晨一點幾，佢又再網上發功，更忽然向對方認錯！

Erin刪除林利與陳柏渝聊天截圖後，在凌晨就再開Post，即使未有指名道姓，不過仍令人聯想係向林利與陳柏渝隔空認錯道歉，她寫道：「對不起，我以後不會再干涉你們的聯絡，喜歡怎麼問候，都可以！要怎麼幫他接工作也都可以！愛怎麼聯絡就怎麼聯絡！這樣可以嗎？對不起！我錯了！」而被視作第三者嘅陳柏渝，接受台灣媒體訪問時再三強調同林利係認識16、7年嘅朋友，已好多年冇見面，對於Erin嘅指責揚言保留法律追訴權。

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