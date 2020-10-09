超抵食！高性價比午市點心放題

想食好啲又食得抵，點心放題或許啱你心水。（互聯網）

成日話「又要平又要靚」係Mission Impossible，但最近有兩間午市點心放題，一間一百元有找，另一間百多元，價錢嚟講，原來只夠二人去午市食兩三碟大點，但依家有幾十款點心任點任食，唔少仲係失傳或花工夫嘅點心小食，當中一些如避風塘九肚魚、蒜片牛柳粒等一碟已經係放題嘅價錢添，高性價比相當高，有興趣嘅食老饕又點可以錯過呢！

即蒸點心巧手小菜

位於佐敦高級粵式食肆嘅輝哥私房菜，由即日起至12月21日推出午市（11:30至16:00）點心放題（限時90分鐘），於網上預訂，即可以每位HK$78（星期六及日每位HK$98）任點任食逾50款粵式手工點心，包括水晶蝦餃皇、上湯蟲草花鮮竹卷、懷舊風味豬膶燒賣、奶香四溢流心奶黃包、養顏杞子圓肉桂花糕等，更有即拉腸粉、生滾粥及巧手小菜如招牌避風塘九肚魚、鑊氣十足蒜片牛柳、金黃香脆酥炸墨魚花、四川口水雞等。最盞係每位仲送脆皮多汁嘅紅燒皇子鴿半隻及汽水任飲添！

花膠乳鴿任食回本

另一間抵食午市點心放題，早在7月初已推出，由於反應非常熱烈，時間及價錢略為調整，每日11:45至15:30時間內、由入座起計享用90分鐘，每位HK$138（星期六、日及公眾假期每位HK$168，兩位起）。即叫即蒸點心款式多，有晶瑩蝦餃皇、蝦仁燒賣皇等，仲有唔少新派點心選擇，好似豬仔叉燒包、金沙熊貓包等，仲要回本必食嘅濃雞湯花膠米線、鮮茄龍蝦湯粒粒泡飯以及惹味紅燒乳鴿等，仲有新增嘅花雕醉雞翼、胡麻醬茄子條、薑汁糕等，全部盡顯師傅精湛嘅廚藝功架。午市點心放題只限專用電話預約（2866 6177），如早一日預訂仲有9折添！