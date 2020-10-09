酒吧拖仔被斷正？佟麗婭爆Seed：亂編劇本…

內地藝人佟麗婭與陳思誠2014年結婚，育有一子「朵朵」，惟二人屢傳婚變，今年年頭更被指佟麗婭為保形象離婚都要低調。不過近日有大陸傳媒就爆出一段佟麗婭疑似在酒吧同神秘男拖手嘅影片，指身在橫店拍戲嘅佟麗婭，趁空檔同何潤東等人去酒吧放鬆。

在一行人結束聚會要行出店外時，有名穿白衫嘅男子表現熱情，主動拉起佟麗婭手仔，但佟麗婭似乎有啲錯愕，到店門口時就揈開男方隻手。

對於被拍得同男子牽手，佟麗婭即急急喺社交網嬲爆回應，指係大班人去食飯，本身想搶畀錢，點知就被老闆硬推出門口：「去朋友飯店捧場吃火鍋，想搶單被老闆硬給推出來了。這一推還推出新聞來…這視頻裏既然沒拍上走在後面的漂亮老闆娘，也就別給我亂編劇本了。」同時附上當晚聚會合照，又借勢幫朋友宣傳新店，大方又高EQ嘅闢謠方式即被網友狂讚。

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