震撼優惠！Lalamove新用戶 首次Call車減$50

Lalamove推出新用戶首次Call車優惠碼，幫你慳到盡！（客戶提供）

【特約報道】送貨拿拿聲嘅Lalamove，全力撐住香港人，支持本地中小企、小店及打工仔把握復甦業務好時機！由即日起至10月23日推出首次Call車激賞優惠碼，為大小商戶慳錢慳時間，迎接更多新機遇！新用戶只需透過手機App首次Call車，以優惠碼「LA50」兌換優惠券即可慳$50。小編實試由荃灣Call Van仔去荔枝角，使用首次Call車優惠券後，埋單只係廿蚊有找，計落全單幾乎二五折，仲唔拿拿聲裝App攞優惠？

條款及細則

1. $50首次Call車優惠券只適用於Lalamove新用戶於手機App首次落單時使用；優惠只適用於Van仔、5.5噸貨車及9噸貨車之訂單；

2. Lalamove用戶必須於落單前，進入「錢包」內的「優惠券」正確輸入優惠兌換碼才可兌換即時扣減優惠券；

3. 優惠券之兌換及使用有效期至2020年10月23日，逾期作廢，並將不獲補發或延長有效期；

4. 每次落單只限使用一張優惠券；優惠只可扣減基本路費，並不適用於任何附加費，如超時等候費或橋費等；

5. 折扣優惠價格將以四捨五入方式調整至最接近之整數（如適用）；

6. 優惠券不可退款亦不可轉讓；

7. Lalamove保留修改所有優惠條款及細則之權利而毋須事先通知；

8. 如有任何爭議，Lalamove將保留最終決定權。