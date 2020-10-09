新科技成就輕量化Air Jordan XXXV

雖然近期先後推出了fragment desig x Air Jordan III及Union x Air Jordan IV等多對超人氣復刻鞋款，但Jordan Brand多年來亦從無放慢步伐，一直不斷研發突破性創新科技加載到新世代實戰鞋款。日前，品牌就正式發布了當家鞋款Air Jordan XXXV，採用全新升級的Eclipse Plate 2.0中底科技作為設計核心，並配備前後掌Zoom Air氣墊單元，為鞋款提供更穩定的橫向支撐及緩震性能。

要造就出籃球場上更快速、更靈活的實戰反應，輕量化絕對是設計核心理念，Air Jordan XXXV鞋面採用Flightwire科技製作，比起傳統Flywire科技更能兼顧輕量及包裹性，而隱藏Flightwire之下的Kurim加固結構亦有助帶來多一層穩定支撐。隨着Flight Plate（始用於Air Jordan XX8）科技不斷進步，去年率先搭載於Air Jordan XXXIV的Eclipse Plate及後掌Hex Zoom緩震科技，於最新Air Jordan XXXV亦進化成Eclipse Plate 2.0及更大尺寸的Zoom Air透視式氣墊，提升了中底高度及優化橫向支撐穩定性，可以幫助籃球員更靈敏快捷進行切入、衝刺及彈跳等動作。

除了將中底科技大升級外，Jordan Brand自2016年Air Jordan XXXI開始，每一代鞋款都會從外觀設計注入一些細節向昔日經典鞋款致敬。今回設計團隊就將Air Jordan V的鞋舌及鞋面設計融入Air Jordan XXXV，同時因應Jordan Brand運動員及消費者訴求，特意再次將麖皮及皮革等高級物料運用到實戰籃球鞋上，除了率先發售的Center of Gravity配色外，稍後更會有DNA、Bayos Boys及Morpho多款配色登場。