主動邀焦媛再合作　高志森「冰封」感情：冇進冇退

導演高志森、蔡祖輝編劇、焦媛、李潤祺、關凱珊、陳雋騫出任音樂總監及主演之原創音樂劇《大月薰與孫中山》將於12月假屯門大會堂演奏廳演出。問高志森為何會創作這個音樂劇？他表示：「其實很多人都好好心提我：『喂，孫中山是國父，你談到他在日本曾有過一段異國情，不怕有問題嗎？』不過，這也是我製作這個故事覺得最有趣的地方。如此偉大的一位政治家，他真的曾在橫濱舉行過日式婚禮，又真是有這個登記。」

高志森親自導演這段非常有興趣故事，更邀請前女友焦媛和愛將李潤祺合作，分飾大月薰與孫中山：「這不是容易掌握的角色，因為焦媛角色的難度，是由13歲演至68歲，年齡跨度很大，香港舞台劇界也沒有多少人能演到此年齡跨度，舍她其誰？也一定要和有默契的拍檔如李潤祺，雙方才可以拿捏角色的情感發放。」

問高志森與焦媛可有復合機會？他坦言：「在工作上我們永遠是好拍檔，大家都對工作認真投入，只要有好劇本，合作完全不成問題。至於私人感情，我可以用『冰封』兩個字去形容，目前雙方在分開的狀態下，感情既沒有進，也沒有退，只是冰封在一個點上，大家各自有自己的生活空間，但相處見面又沒有問題。我不知道未來會不會解封？還是一直冰封下去，預計不到，也不預測，一切順利自然。總之，目前在感情上是冰封期，但工作上我們合作愉快。」

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