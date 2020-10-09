岑杏賢閃婚！姊妹一致大讚準新郎　湯洛雯：好錫佢

前港姐岑杏賢（Jennifer）今日被一班好姊妹湯洛雯、朱千雪、張嘉兒及蔣家旻喺網上大爆婚訊，湯洛雯受訪晒表示：「做佢姊妹梗係戥佢開心啦，我哋知道咗一段時間嘅，同埋呢個Bridal shower（婚前派對）都Plan咗好耐，咁覺得喺佢生日兩樣一齊搞好Meaningful（有意義）。好戥佢開心搵到幸福，我哋一直都好想佢搵到個適合佢而好錫佢嘅人，因為佢喺我哋心目中係個小公主，所以佢搵到個咁錫佢嘅男人真係好戥佢戥開心！」朱千雪就話：「知道咗一段時間，我戥佢開心。希望佢幸福快樂！」

而蔣家旻就表示：「佢（岑杏賢）以為普通birthday party，我哋畀一個surprise佢，大家都感動又開心。我未見過佢男朋友，因為都一直忙開工但同jennifer傾計時都從佢口中得知佢男朋友好錫佢，對佢好好，所以見到好朋友遇到一個錫佢又可以付托終身嘅男人替佢高興。」張嘉兒就大讚Jennifer未婚夫Kelvin好好：「好Take care佢同埋佢身邊朋友，好戥佢開心，希望佢白頭到老永結同心！我哋一早知佢訂咗婚，所以尋日舉行咗個Suprise Party畀佢！」

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