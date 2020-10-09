貴氣珠寶　體現建築美學

擁有深厚歷史根基的法國高級珠寶品牌Chaumet，240年來一直備受法國皇室以至貴族名流喜愛，建築更一直是品牌源源不絕的靈感泉源，透過一件件精湛非凡的珠寶設計，品牌歷史與文化得以延續傳承。今季Chaumet就以創新的當代手法演繹全新「築藝萬象」高級珠寶系列（Perspectives de Chaumet），6個不同主題的珠寶設計圍繞意大利文藝復興時期、當代解構主義、俄羅斯結構主義、包浩斯及意大利未來主義等不同建築風格，由工匠將當中包含的線條運用、光影變化以至懸浮視覺一一呈現到珠寶設計之上。

要突出系列精心鋪排的「建構幾何」（Labyrinthe）、「光影之歌」（Lacis）、「穹廬華蓋」（Lux）、「浮光秘境」（Mirage）、「炫影漫舞」（Ondulation）及「天際探尋」（Skyline）主題設計，Chaumet高級珠寶坊的工匠就運用了刀鋒技術（Fil-Couteau）去塑造輕盈結構以呼應建築風格，透過此工藝就可以用最少金屬去鑲嵌寶石，從而凸顯寶石綻放的光芒，而柔軟輕盈的網狀金質組件亦可以讓主石穩固於兩個金質部分之間，藉此呈現出懸浮的獨特視覺效果。此外，可轉換式珠寶設計自19世紀初開始就一直是Chaumet的一大特色，是次系列亦再度將這項傳統工藝昇華，創作出可拆式冠冕、組合式戒指以及滑動錶盤變成手鐲的腕錶，讓佩戴者可以塑造切合個性的造型。

同場加映：傳奇黃鑽、幸運紅寶

除了讓人驚艷的Perspectives de Chaumet高級珠寶系列，一些有「故事」的傳奇珠寶亦引人注目。例如近日隨着荷里活電影《尼羅河謀殺案》上映，而再次現身於電影世界的傳奇黃鑽「The Tiffany Diamond」便是一例。這枚原石重達287.42卡的艷彩黃鑽由Charles Lewis Tiffany（品牌創辦人）於1877年在南非金伯利礦場採得，於1878年在巴黎切割成重128.54卡枕形明亮式切割鑽石，最獨特之處是擁有前所未見的82個切面，比傳統明亮式切割多出24個切面，可以將鑽石內在的非凡火彩及美態肆意釋放。這傳奇黃鑽百多年來先後鑲嵌過4次，Audrey Hepburn及Lady Gaga二人亦分別於1961年經典電影《珠光寶氣》及2019年奧斯卡頒獎台上佩戴過（憑電影《星夢情深》主題曲《Shallow》獲最佳原創歌曲）。

此外，由Fred Samuel於1936年創立的法國現代珠寶品牌FRED，也一直以大膽創新的珠寶作品見稱。今年品牌全新推出的Chance Infinie系列就採用紅寶石及鑽石演繹出多款閃爍珠寶鑽飾，設計巧妙地運用雙環結構造出象徵幸運意思的「8」字，同時橫臥的「8」字亦正是無限及永恒的符號，以優雅線條勾勒出流暢細膩的高貴氣質，為佩戴者建構滿載歡愉氛圍的幸運之路。

模特兒：Nadia T @ WE Management Limited

化妝及髮型：Shirley Tang