又再遇上汪明荃！楊千嬅學懂看透世事

歌手楊千嬅自資開設的網上頻道將於本周六晚播出第三集，今集嘉賓是她的超級偶像汪明荃。今次主題環繞生活壓力，千嬅平時會以煮美食來減壓，汪明荃則以不停學習來減壓，她坦言入行58年，一直承受不少壓力，故要令自己保持作戰狀態，希望做足100分：「要對自己有信心，有時做呢樣嘢係我想你哋去睇，而唔係你要我去做，有好多人好過自己，但係要做一個可以代表自己嘅嘢，所以呢個就係叫Liza姐或者叫汪明荃。」她亦對千嬅說：「你都可以咁，你都有個勇字。」

千嬅大讚汪明荃一開口已講中其心事，對方的人生經驗可以多角度看透每件事，故她喜歡與對方分享心事，汪明荃表示：「我身為長輩，有啲人希望我可以畀到意見，不過我都係個普通人，只可以分享自己經歷，我嘅意見亦未必人人啱用，記得唔好咁驚，最緊要鎮定！」

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