唐紫睿尖東帝苑酒店泳池打卡　被網民插周圍播毒

新冠肺炎在港持續肆虐，本月6日在港新增8宗的確診個案中，其中尖東帝苑酒店Le Soleil越南餐廳一名43歲男侍應確診，病發後仍繼續上班。事件曝光後，前「晶女郎」唐紫睿（Hazel）昨日（8日）竟在社交網上載在身在該酒店泳池的相片並打卡，見她一副優閒模樣並發文：「酒店泳池～裝B的人多～游泳的人少。」

而兩日前，她亦上載了一張疑似在酒店房間床上、手持樣本收集袋的相片表示：「2020這一年，感覺能好好吃上一頓飯，健康的呼吸，已經是恩賜～想去的地方去不了，想見的人就趕緊見，能陪的人也好好陪，有愛的人更要全力的愛，不要怕肉麻，大聲說愛你！有美食當前趕緊吃，現在的我特別的貪吃，肥了再迫自己運動心跳流汗，努力的活着，愛着......加油。安全起見做個檢測，不用擔心。」

不過網友力斥她的行為自私，明知山有虎卻公然四處播毒，有網民更質疑做了檢測是否代表完全無事？質問她：「佢想話你聽有做檢測=無敵？」、「請注意，檢測沒有免疫作用」。

唐紫睿回覆東網稱：「我今朝己經搬走咗，前兩日做完檢測，尋日出咗報告陰性！（網民擔心你四圍播毒？）本人健康狀況良好，呢14日盡量少出門，注意防疫，多謝關心！」