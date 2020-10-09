一人演兩角！朱主愛化身老人家影婚照

馬來西亞唱作女神朱主愛（小草），推出第二波原創主打歌《老公公老婆婆》，今次她繼續包辦詞曲創作，為拍攝封面照，她更首次一人分飾兩角，化身「老公公」及「老婆婆」拍婚紗照。其實她之前在《創造營2020》初次亮相時，就以自彈自唱的方式演繹過此曲，當她微笑唱出外公外婆那段純真美好的愛情故事時，不少學員及網友都感動到流淚。時隔半年，此曲終於推出，作為她送給外公外婆的紀念禮物。她特地參考外公外婆的舊照，將自己化妝成老人，並大膽嘗試反串，最後將老公公及老婆婆的形象，合成了一張老年版結婚照，彌補他們缺少老年婚紗照的遺憾。

今次是小草首次嘗試化老人妝，整個上妝過程非常複雜，需要用強力膠一層層地黐上形成褶皺，她坦言最難是要忍住膠的氣味，因為像芥辣般嗆鼻，而為了呈現老年的狀態，她亦在服裝上花了不少心思，並從中體會到年紀大行動不便的無奈，幸好最後出來的效果，讓她非常滿意，她說：「這就是我想像中自己變老的樣子！」她也希望透過此曲，讓更多年輕人關心家人，因為還能陪伴在家人身邊，是一件很幸福的事情。

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