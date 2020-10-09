暫時制止「跳船」潮　亞視冧掂佳麗有一萬蚊派

《2020亞洲小姐競選》香港區賽事今日假亞視大埔總台宣布入圍14強名單，惟舉行地點只是在亞視大堂，就連一塊布景板都冇，安排相當簡陋。眾佳麗齊以露腰背心配長牛仔褲登場，其中大露腹肌的（2）林寶玉、被封討論區女神的（8）高文君及（10）蔡小蝶狀態大勇，至於（3）周倩誼、（4）張玥及（7）吳燚曦則是高妹組，三人平均身高為1米77。

亞洲電視執行董事陳偉傑表以肯定語氣表示，100%於11月1日舉行香港區賽事，講到日前被東網揭亞姐觸發「跳船」潮，三分一佳麗斬纜嗌唔玩，他相信不會再有佳麗退選︰「佢哋每個人都好有鬥心，亦有同大家傾過，佢哋都好想繼續參加比賽。」

對於有佳麗投訴於訓練期間呆等時間過長，他承認有聽過︰「開頭的確係安排得唔係咁好，但喺呢兩、三個禮拜開始，一定有一個詳細嘅時間表畀佢哋，好清楚寫明有咩訓練，因為都知道佢哋有啲要返工、做私事，都要畀時間佢哋準備。」

是次活動舉行得好「Hea」，問是否關屢傳財赤有關？陳偉傑解釋想讓大家一睹亞視翻新後的景況︰「係特登揀喺呢個新標誌下做，外牆、大堂都裝修得幾靚，如果真係財赤，都唔會拎到1,500萬出嚟裝修。」

夠資金向入圍每位佳麗派發一萬元獎金？他說︰「嗰度好少錢，得15個攞到。（依家14個，咪可以慳番一萬？）唔慳，嗰一萬我哋諗住做慈事捐咗佢，始終都有預到呢筆錢。」亞姐近日是非不斷，問如何給信心予入圍的14位佳麗？他強調一早已講好香港區賽事後才「派彩」：「可能有佳麗唔清晰，但現時已解釋清楚，冇佳麗因為要延遲拎一萬蚊而離開。」