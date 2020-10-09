散個心！精選兩大打卡熱點

可以去吓街，個個都去街，不過疫情之下，始終要萬事小心，那每次去一個景點算了，以下近期兩大打卡熱點，既可以打靚卡，又滿足追星之心，還可以感受一下本土文化，真係隨隨便便已可拍出充滿風格的相片呀！

BTS主題纜車車廂

秋高氣爽，到郊外走走誠然是樂事，昂坪360和FILA首次跨界別合作，融合本地綠色旅遊、戶外運動和潮流服飾概念，由即日至11月15日打造出「360 FILA Sports Fest」戶外運動節，多個必影位包括最萬眾瞩目的BTS主題纜車車廂、糖果色系打卡運動會裝置，以及FILA網球主題打卡館。大會更設3大互動運動挑戰有獎遊戲，送出3萬份總值超過HK$500萬的限量NP360·FILA禮品，實行讓大家可以走到戶外多運動舒展筋骨之餘，亦能滿載而歸。

本土文化霓虹燈牌

霓虹燈牌可說是本土其中一項特色文化，可堪稱元祖MK文化，MOKO新世紀廣場以普普設計風格融入旺角元素，特設MOKO POP旺角概念專區，重新演繹MK文化，以旺角多個地標雀仔街、金魚街為主題，打造了一糸列霓虹燈牌，成為網紅必到的打卡熱點之餘，更不斷引進獨特小店，售賣台、日、韓以及本土的文創好物、風味小吃及創意無限的手工製品。