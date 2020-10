由Tom Holland飾演的漫威超級英雄蜘蛛俠,將開拍第3集電影,由班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)飾演的奇異博士,證實會於第3集現身,雖然戲份未知,但估計是代替羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)飾演的鐵甲奇俠,做蜘蛛俠的導師。

由於奇異博士的個人電影續集名為《Doctor Strange and the Multiverse of Madness》,擺明玩多重宇宙線,或許可以解釋到為何蜘蛛俠第3集,會請來安德魯加菲(Andrew Garfield)版蜘蛛俠宇宙中,由占美霍士(Jamie Foxx)飾演的奸角電魔再次登場。