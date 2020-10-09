入圍亞姐14強！練樂儀何雙妍唔係為1萬蚊參選

亞姐宣布入圍14強名單，其實有份入圍的練樂儀及何雙妍一同受訪，問到三分一佳麗退選，是否增加勝數？練樂儀坦言︰「係少咗啲競爭嘅，奪冠嘅機會又大咗。（有信心奪冠？）信心都必須要有，獎固然之重要，但有時過程係更加重要，唔一定係拎頭三先突圍而出，可能喺工作上有更多曝光率。」問是否因早前被爆搗亂五星級酒店一事，成功突圍而出？她重申並非當時人，是一個美麗的誤會︰「冇去過嗰間酒店，睇番條片都覺得整亂得好誇張，窗簾、梳化都喺晒蛋糕，我個人係好唔討厭掉蛋糕，因為覺得啲Cream好油。」

東網日前收到退選亞姐投訴訓練時間等多過做，有演出經驗的何雙妍，表示明白拍攝需要時間等候︰「每個女仔都要輪流化妝，已經習慣要等。（最長等幾耐？）咁又冇留意到。」講到亞視屢傳財困，會否擔心入圍一萬元獎金凍過水？她們均表示冇擔心過，其中練樂儀更賣口乖說︰「前亞姐陳煒都話唔相信啲佳麗，係因為一萬蚊嚟參選。」

問到可跟退選佳麗再有聯絡？她們透露都有互相問候、關心，有亞姐接二連三離場，可有影響備戰心情？何雙妍指氣氛大有不同︰「少咗啲人聲，冇以前咁熱鬧。」相反練樂儀就覺得大家都變得輕鬆，因為終於正式公開入圍名單，又好戥退選佳麗唔抵︰「佢哋拎唔到一萬蚊，入圍有14個佳麗，原先係有15個名額，但最後一個佳麗都自己放棄咗。」

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