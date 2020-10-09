本日日本：粉絲興奮！多啦A夢主題列車有得坐

今年是《多啦A夢》誕生50周年，最近上映的《大雄之新恐龍》大受歡迎，緊接有感動之作《STAND BY ME 多啦A夢2》，慶祝活動又點止咁少？西武鐵道與藤子‧F‧不二雄製作公司合作，即日起推出多啦A夢號「DORAEMON GO！」列車，整架列車都以《多》為主題，粉絲見到一定好興奮！

抱着「能夠持續前進到 50 年甚至 100 年後的未來」的宗旨，所以主辦商將列車取名為「DORAEMON-GO!」。列車屬30000 系微笑列車（Smile Train），由8個車廂組成，全架車從車身、車門到內部 都是多啦A夢的粉藍色調，猶如進入了多啦A夢的體內。車頭跟車門可以見到多啦A夢的鬚及鈴鐺，而玻璃部分就令人聯想到眼睛，設計很有創意。

車廂內可以見到更多別具心思的元素，例如座位旁的板以《多》的秘密道具為主題，坐車時可以溫故知新一番。座位上是百寶袋圖案，而吊環則模仿多啦A夢的手臂，握着吊環時就像跟這隻機械貓握手的感覺。車廂與車廂之間的門變成了隨意門，如果可以立即前往想去的地方就好了！此外多啦A夢也在車上教導乘車禮儀，例如不要大聲講電話、注意關門等等，車廂內外都有標示提醒你注意。值得一提的是，座位採用了特殊的抗菌、抗病毒機能纖維加工技術「CLEANSE」，疫情下讓人感到安心。

由於製作多啦A夢動畫的新銳動畫公司辦公室位於新宿線沿線的田無地區，因此西武鐵道決定「DORAEMON-GO!」多啦A夢列車也以新宿線為中心，行走新宿線、拝島線、多摩湖線（萩山至西武遊園地站），暫時未有活動完結日期，希望有機會可以親身試搭啦！