岑杏賢驚爆婚訊做人妻　2LINE黨仲有邊個未嫁？

藝人岑杏賢（Jennifer）為咗圈外男友Kelvin，尋日不惜「講大話」否認結婚，點知姊妹團「2LINE黨」就喺網上幫佢宣布婚訊！其實，佢哋一早知道岑杏賢訂咗婚，不過相當口密，認真唔話得呀！依家佢哋又一個做人妻，咁到底佢哋仲有邊個未嫁呢？

當中最早結婚嘅係2007年港姐冠軍張嘉兒，2015年與圈外金融才俊Nathan結婚，分別於翌年及2019年誕下一女，之後就減少幕前工作，專心相夫教子！好耐冇見大家嘅佢，今年「復出」拍無綫劇《陀槍師姐2020》！張嘉兒老公非常猛料，來自顯赫世家，當年佢哋結婚喺全溫哥華最豪嘅酒店擺酒，非常巴閉！

2012年港姐季軍朱千雪2019年喺31歲生日當天（6月28日）宣布婚訊，與青梅竹馬醫生男友Justin已拉埋天窗，愛情故事好似童話中嘅公主王子咁浪漫！雖然已為人妻亦淡出娛圈，但係千雪冇諗過翹埋雙手收家月做少奶奶，反而不斷讀書自我增值，最近仲正式成為大律師，靠自己雙手打出一片天！

湯洛雯（靚湯）同朱千雪同屆選港姐，雖然係大熱但最後六強止步，不過星途仍然一片光明！感情方面，最為人熟悉係同羅天宇嘅4年情，兩人2018年分手，直到今年6月，靚湯就被東網拍得撻着大13歲嘅視帝馬國明，男方仲被女友「感化」，「轉性」密密喺社交網放閃！

雖然蔣家旻唔係港姐出身，但同其餘三人都好老友！憑《愛．回家》馬子妮一角成功入屋，最近喺《反黑路人甲》嘅「水姐」都獲得大讚！工作得意，愛情上佢就似乎未有着落，曾與羅天宇及蔡思貝舊愛麥秋成傳緋聞，不過一直未有認戀，又自稱單身，睇嚟五個之中，係爭佢未有好消息喎！

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