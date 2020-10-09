抽離唔到！謝文欣第一次拍床戲爆笑料

轉投新公司的歌手謝文欣推出新歌《沉船》，比上首歌更虐心，她說：「我收到呢首歌嘅Demo時，已經好鍾意個旋律，到入錄音室可能太投入喺首歌，我個人完全抽離唔到，喊到情緒崩潰。我同朋友分享時，大家都好好奇我到底受咗幾多情傷？點解首首歌都要唱到咁虐心？」而談到拍MV的趣事，她笑言今次首次有床戲，但只是一小段及借位。

她記得有幕很有趣，事緣劇情講到男主角李爾晨（Kyle），在她手中拎了杯紅酒飲：「然後一嘢撳我落床，但由於杯道具唔係真紅酒，而係冇溝水嘅利賓納，所以佢推我落床嗰吓，我聽到佢要夾硬吞勁甜嘅利賓納落喉嚨嘅聲，佢嗰樣真係幾好笑！」她又謂拍咪嘴時，要將首歌調校到很高速，但要用慢鏡拍攝：「速度真係好快，其實導演都話諗住試吓架啫，點知我又真係做到，然後成Team Crew都話遲吓我可以挑戰Rap。」

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