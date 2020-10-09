5招打造透亮底妝　Get韓妹同款奶油肌

要打造精緻妝容，一個自然、透亮的底妝必不可少。既要輕薄透亮又要完美的遮蓋所有瑕疵、營造自然裸妝的效果真係少啲技術都唔得。有留意過韓系妝容的絲打應該發現，她們的底妝相當水潤透亮，所以今回就向韓國化妝師偷師，發掘一下透亮底妝的秘密！

第1招：妝前打薄底

妝前打底對於皮膚來說尤為重要，但並不是愈厚就愈好，過厚的打底反而會令底妝不貼服，增加脫妝機會。對於妝前打底不需要有太高的要求，最基本的防曬就可以了，以補濕型的防曬為主，也可以選擇有輕微提亮膚色、亮白的產品，可以減少粉底的用量，但是拒絕假白的感覺。如果想使用調色產品，就要避免全臉使用，只局部使用在想調整的部分便可。

第2招：用刮板沾粉底

比起直接用手指去沾取粉底，更多化妝師愛用刮板，沾取粉底液後在臉上刮開，既可以大面積的上妝，而且既均勻又輕薄，最後再用美妝蛋或海綿輕輕拍打，簡單、衞生又貼服。

第3招：雙色粉底修容

要增加臉部的輪廓感，不一定要使用陰影粉，有不少人覺得打了陰影會有髒髒的感覺，而且非常的明顯，不夠自然，所以化妝師也有另一妙計，那就是用深淺色的粉底來上妝。淺色是你原本使用的粉底顏色，再用稍微深一點的色號塗在臉部外圍、輪廓，再用美妝蛋或海綿拍開調整過度位，就可以形成自然的陰影效果。加上用同一色號的粉底上妝，有機會遮蓋了臉上自帶的立體修容感，顯得臉更加的大。

第4招：兩種工具雙層上妝

上妝的工具有很多，但大家又有沒有嘗試過同時用兩種工具上一個妝呢？化妝師建議同時用刷子（具）和美妝蛋或海綿上妝，先用刷子把粉底橫向刷開在臉上，再用海綿輕輕拍打、拍開，把餘粉延展到細節位，這樣做不但可以讓底妝更輕薄，還可以更好的遮蓋毛孔。

第5招：定妝配合美妝蛋

底妝的最後一步就是定妝，無論是甚麼膚質，妝定的好才能美麗一整天，而定妝產品的好拍檔就是美妝蛋。可先將定妝噴霧噴在美妝蛋上，再輕拍上臉，這樣一來不但起到良好定妝效果，對容易乾燥脫皮的人也十分友好。如果使用蜜粉定妝也可以用美妝蛋沾取粉末，再輕點在容易泛油的地方，便能讓蜜粉上得更均勻和貼服。