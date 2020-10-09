搵愛人唔難　Amanda S.愛自己最重要

名模Amanda S.（龍玥心）出席環保活動，她透露在短短3個月內已在4個地方開設限甜品店，但由於租金昂貴，加上不想將產品加價，故暫時未有打算經營實體店。事業得意，但當談及感情方面，她則語帶保留。

今年7月自爆有新戀情的她，被問與男友現階段關係是否穩定？已認定對方？她不斷回答：「Still early day！（言之尚早）」問男友在生意上有否幫忙？她說：「我唔准佢成為我生意夥伴，最好大家有啲空間，慢慢一步一步嚟。」

曾經歷一次婚姻失敗的她坦言被嚇怕：「唔想再太快跳入去，走出情傷絕對唔係一件易事，依家比較安全。」她強調先專注生意：「愛情可以等，生意唔等得。我想諗清楚先，唔想好似以前一拍拖就進展得好快。依家好鍾意有自己時間，拍拖可以遲啲，愛自己係第一。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc