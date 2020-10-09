﻿【美女饕廚】米芝蓮三星日本菜 （上）

世界上有131家三星米芝蓮餐廳，這意味着一家餐廳必需絕對出色才能達到這種地位，我試過了不同的三星級米芝蓮星級餐廳，每家餐廳都給我留下了深刻的印象。直至最近，在尖沙咀1881新加入了一家獲得三星級榮譽的日本餐廳。店家規矩比較嚴謹，不能遲到，所以朋友幫忙約了不用工作的星期日，也是我吃過最貴的日本菜。

因限聚令，當天壽司吧只有共6位客人，主廚Mitsuhiro Araki San分別在東京和倫敦都獲得三星殊榮，十分專業但毫無架子，他與其助手在我們面前直接準備食物，好讓我們欣賞他們精彩的廚藝。

這家餐廳本身看起來就像我們在日本到訪過的傳統壽司店一樣，裝修簡樸，壽司吧用的木板非常滑溜，還帶點木香，是用200年樹齡的柏木製成。

Omakase菜單主要是海鮮，當廚師Araki和他的團隊以最準繩度將吞拿魚切成薄片時，我們全神貫注地欣賞着。為了確保食材品質，許多食材均來自世界各地，鰻魚和花膠來自本地、鮑魚來自澳洲、大米來自主廚妻子家人種植的農場等，食材雖然不是全部來自日本，但準備工作非常地道，是地道而傳統的日本料理。

首先品嘗的是鮑魚花膠燕窩絲湯，非常暖胃，鮑魚用清酒煮足6小時並切成厚片，非常軟腍入味，不用多餘的嚼勁。第二道是鯛魚包海膽卷，海膽是來自北海道的紫海膽，非常甜美。下一道是白燒鰻魚，火候掌控非常準繩，燒製出皮脆肉嫩的鰻魚來，簡單唧一點點柚子汁調味，便能嘗到鰻魚的真正鮮味.......（待續）

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）