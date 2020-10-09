被封恐怖級歌手　Gin Lee開Live爆喊惹人憐

歌手Gin Lee（李幸倪）每兩星期舉行一次《Gin Lee Music Suite》線上音樂會，最終回（第六回）昨晚舉行，主題是「Can You Read My Mind」，唱出歷年專輯中的side tracks。唱完《認真先輸了》後，她憶起當年獨自來港發展的往事：「數數下原來自己搬過4個城市、11間屋，感恩父母放手令我變得獨立，獨自嚟香港發展時最初係住酒店，日練夜練，就係準備錄第一首廣東歌《認真先輸了》，依家聽番當時唱嘅版本都覺得怕醜，怪怪地！」

她細說獨自在港時的寂寞：「我一個人嚟香港發展後，對住冰冷嘅屋感到無比寂寞，希望身邊有人可以一齊分享快樂，想有人陪伴，所以就寫咗一首歌叫《欠缺的擁抱》，係我第一首喺香港寫嘅歌，多謝歌迷一直以來嘅支持同擁抱。」期間有網民留言形容她是「恐怖級歌手，樣樣完美」，令她哭笑不得。

而一向很堅強的Gin期間更忍不住數度淚灑當場，她透露原本很怕貓，但養貓後學懂有耐性及如何去愛人，當提到今年寫了兩首歌紀念離世的愛貓時，她更哭成淚人，感嘆要珍惜身邊一切。

之後唱出靈感來自爸爸鬍子的《人間鬍子》時，她又想起很久沒與家人見面，令她再度感觸起來，一度停唱。網民留言：「咁多年都未見過Gin喊咁多」，她即笑說：「冇事嘅，我喊都唱到歌。」之後她首次演唱新歌《美男子與香煙》，網民大叫非常感動。