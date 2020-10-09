野性有膽量　布睎尤開餐廳當做功德

藝人布睎尤（Raico）是中葡混血兒，憑32D的性感身材，成為內衣界寵兒。由於喜歡打碟和打拳，給人狂野感覺，她亦自認：「我都野性，比較男仔頭，女仔唔敢做嘅嘢我都會做，好似有打泰拳同MMC，MMC甚至打到攞過獎。2016年好興搵啲女仔去夜店打碟做DJ，最初去係為咗賺錢，不過接觸後，發覺必需要有相關知識，前後買咗三套裝置返屋企練，用咗成十萬，未見官先打八十，不過已經賺得番。我覺得你有冇實力，觀眾係睇得出。」

近年Raico篤信佛教，令她有很大轉變。早前與友人合資，用了六位數在上環開素食店做老闆。她曾經營火鍋店，現在轉開素食店，她解釋是不想殺生：「我最想推廣素食，自己都係半素食者，農曆五月同七月會食素。做老闆投資都係打份工，因爲我哋冇錢請員工，老闆都要落場幫手。我啲朋友話如果你唔妥一個人，最好叫佢開餐廳，因為真係好辛苦，我一日做足12、13個鐘。」但她豪言不為賺錢：「可能只係六位數，輸贏都冇乜所謂，如果放太多錢就會計較得失，依家覺得少少錢當做功德，心態係咁！」

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