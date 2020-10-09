30年冇拍戲！黎瑞恩：導演搵我拍好夠薑

藝人黎瑞恩（小恩子）與鮑起靜為微電影《骨肉香》舉行慶功放映會，今次她首次參與微電影，便在美國兩個電影節共奪8個獎項，獲得相當好的成績，認真好腳頭！她說：「導演搵我拍好夠薑，我驚佢拍完後悔會喊，因為我好耐冇拍戲，上次第一部作品已經係1990年《一本漫畫闖天涯》，近30年冇拍戲，以前拍戲好唔認真，上天再畀機會我好認真，希望有機會再拍戲。」當講到導演潘梓然大讚她的演技時，她說：「真係咩？好開心呀！可能人大個咗有啲經歷。今次好榮幸同鮑起靜合作，亦好恭喜佢攞獎！」

8月患「生蛇」生上眼的小恩子，表示已康復但仍有疤痕：「醫生話要半年個疤先會淡，我化妝都冇特登遮。（會美容除疤嗎？）依家都冇知覺，個疤痕未完全復原，等好番晒先。」她又透露當時因被人激嬲導致生蛇：「唔講咩事，但就係嬲啲人蠢，原本好平靜但突然有個炸彈炸落嚟，希望大家保持心境開朗。」

鮑起靜於美國紐約電影節及洛杉磯電影節，都奪得視后，活動上其資深電影人老公方平，亦有到場分享喜悅，對於微電影成績驕人，她受訪時說：「好意外，當時導演搵我，冇諗到係電影導演會畢業作品，個古仔好好。」她表示打算包場慶祝，邀請好友一齊睇戲開Party。

此外，她大讚黎瑞恩（小恩子）為電影出錢又出力：「部戲冇Budget ，多謝小恩子唔計較片酬，不但借出場地，仲安排交通同飲食，真係好貼心。」歷年奪得多個獎項的她，被問到會否把獎項放在家中當眼處？她謙虛地說：「好少，真係得幾個，人嘅成就唔一定要擺出嚟，心中鼓勵自己已經足夠。」

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