《C9特工》馬國明搵新居同高海寧重新開始

藝人馬國明與高海寧主演的無綫劇《C9特工》，今晚劇情講到Cute媽（高海寧飾）對B3（黎諾懿飾）表明完成任務後就會退出。Cute媽偶遇老公大勁（馬國明），各自說出心底話，Cute媽希望大勁暫時遠離她，以保障高家安全，大勁開始物色新居，期待Cute媽回來重新開始，晚上更發夢同Cute媽咀嘴，希望重建家園，用新居更打動Cute媽，她與大勁相擁期待早日入住新居。

B3建議讓DQ（朱敏瀚飾）加入特工行列，DQ得悉B3是特工後感雀躍，還主動請纓加入，DQ在Laura（簡淑兒飾）的追求者面前宣示主權，隨時被控傷人，Laura要DQ隨她跟人道歉，DQ卻拒絕。A5（李璧琦飾）要挾香港政府，稱會在鬧市散播病毒，Cute媽分析A5下手地點，鎖定某大商場，同一時間，A5手下擄走大勁繼子希朗，接放學的阿姨高清麗（袁潔儀飾）倒地受傷。

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