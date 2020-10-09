索女真心話　裙下之臣唔嫌多

有人話索女都係大話精，因為佢哋經常唔認裙下之臣眾多。其實又唔可以一竹篙打一船人嘅，好似呢幾部四仔作品嘅索爆脫星咁，嘴巴同身體一樣咁誠實，仲話裙下之臣愈多愈好，令佢哋高潮浪接浪！

迷人盛臀

唔少男士對擁有豐滿美股嘅索女情有獨鍾，呢套由Raw Attack出品嘅《My Big Axx Crush #2》，正係以一眾盛臀脫星連場激戰作為賣點，必定啱晒口味。搵嚟Adira Allure、Tiffany Watson、Astrid Star以及Ginger Banks等四位巨躉脫星演出，雖然人數係少咗啲，但係勝在個個都戰鬥力強，搞到成班男優都腳軟，當中尤以Tiffany Watson嘅演出最為吸睛，唔單止魅力過人，玩素股時起勢咁又磨又掃，睇到人慾火上升。

美色引誘

索女裙下之臣眾多，而喺四仔片廠Vision Films嘅炮製下，便會出現呢套《Blackmailing The Nanny #3》中嘅脫星咁，利用佢哋嘅魅力吸引男士日日夜夜同佢哋盡情曳曳。由Emily Willis、Elsa Jean、Bailey Brooke及Chanel Shortcake等四位魅力非凡嘅脫星演出，全片分為四個單元故事，講述佢哋點樣用美色引誘男士埋身，以滿足佢哋無窮嘅慾望。當中以Bailey Brooke主演嘅一段最為有趣，故事講佢因為男友出差，於是佢就向男友嘅老友埋手，結果係點？相信大家都估到喇！

爭風呷醋

講到索女溝仔，梗係用派對嚟包裝就最好，呢套由四仔名廠New Sensations推出嘅《Sex Crazed Teens #3》，以性愛派對為主題，演出陣容相當鼎盛，搵嚟Elsa Jean、Gina Valentina、Aidra Fox等17位男女脫星上陣，片長達5小時，以連場情慾激戰滿足四仔迷嘅官能享受。故事講述Gina Valentina同班索爆姊妹搞派對，原本只係諗住搵仔開餐，卻估唔到當中有人竟然爭風呷醋，結果要勞煩佢出手解圍。

專家評語

正所謂鹹魚青菜各有喜愛，如果鍾情巨躉索女嘅話，《My Big Axx Crush #2》呢套主打誘人盛臀嘅作品，相信可以滿足到大家，單係欣賞佢哋玩推車仔就已經夠晒興奮。如果鍾意睇劇情類嘅話，就千祈唔好錯過《Blackmailing The Nanny #3》同《Sex Crazed Teens #3》，尤其係後者，不但青春魅力逼人，大堆頭場面更係相當瘋狂呀！