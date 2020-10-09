雖然近期成日都天降甘露，搞到大家返工放工都幾麻煩，不過雨水可以滋潤大地，總好過雨都冇滴又熱辣辣啦！其實睇AV亦係一樣，女優如果可以不時爆發潮吹，亦可以滋潤觀賞者，要數到當今AV界嘅潮吹能手，咁就一定唔少得小島南喇！

小巧黑森林

日本AV大廠S1嘅專屬女優陣容當中可以話集合咗多種不同系列嘅女優，巨乳系就有安齋拉拉以及奧田咲，偶像系就有三上悠亞同仲村美羽，至於鍾意小巧精緻型女優，仲有架乃由羅同槙泉奈，不過我諗喺好多AV迷心目中，最正嘅S1小巧妹一定係小島南！

南妹五官標致，雖然家陣已經冇初出道時個樣咁幼稚天真，但係雙眼仲係精靈有神，笑起上嚟仲係好可愛好惹人好感，若果論美貌就算拍埋三上悠亞身邊亦唔會輸蝕。南妹身材小巧纖瘦，不過細細粒得嚟上圍對E奶斤両十足，好似佢咁瘦得嚟又好波嘅女優的確唔係咁常見！而南妹惹人注目嘅仲有一個地方，就係毛髮特別濃密，更曾經被雜誌WeeklyPlayboy形容為熱帶雨林添！

出得大場面

數數手指，小島南出道拍AV已經有9年日子，當初佢就以老牌AV廠Alice Japan專屬新人女優身份出道，好快就憑實力贏得大家認同，2013年更加喺被喻為AV界奧斯卡嘅SkyPerfecTV成人放送大賞勇奪新人獎添！翌年，小島南獲得AV大廠S1賞識招攬為專屬女優至今。喺S1嘅悉心培育之下，小島南嘅表現更上一層樓，除咗擅長以一副笑吟吟嘅面孔將男優榨乾，將小惡魔魅力發揮，其潮吹功夫更練到出神入化！無論係自摸定面對男優嘅指技刺激都可以瘋狂噴水，同男優激戰時亦不時要緊急分體以排出滔滔洪水，令作品濕氣極重！

喺AV界取得佳績，南妹仲出得大場面，唔單止主持電台節目《小島南之閃亮相談室》，喺今年8月亦獲委任為東京酒節2020嘅日本酒文化大使，認真叻女呀！

小島南工作多多，除咗主持電台節目，亦經常做網絡電視節目，近期就忙於宣傳明年的海報月曆，如果大家想知道南妹最近忙緊咩，就要多啲留意佢嘅社交網喇。

Profile

年齡：27歲

身高：4呎11吋

三圍：33E-23-33