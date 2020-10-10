吳業坤冇得咀陳曉華　轉食口水尾培情？

前港姐陳曉華（Hera）與吳業坤日前為劇集《異搜店》拍外景，吳業坤大讚Hera犀利，完全冇NG，令大家提早收工，反而自己要拍三、四次才能完成。之前吳業坤曾預告二人有咀戲，問到拍了沒有？他無奈地說：「等咗兩個月都未拍，我擔心冇咗，之前話係Hera主動錫我，但聽監製講好似取消咗場戲，我有啲失落，會喺其他場口加戲。」Hera即笑問加戲有否先問她？吳業坤補充說：「有同你商量過，只係加啲拖手戲，畀人感覺更加似情侶。」

撩女仔食雪糕

提到吳業坤經常口花花撩女仔，問到Hera可有被撩，她說：「佢成日話我肥，我都擔心變肥，因為唔夠瞓又成日食消夜，佢成日撩我食消夜同雪糕。不過佢好好人，經常會『萬歲』，請大家食嘢，原來呢個都市傳聞係真！」問到單身的她可鍾情吳業坤這類型？她直接「落閘」：「我未夠認識佢。」但揚言喜歡玩音樂、做運動及行山的男士，吳業坤聞言即自誇完全合乎要求：「我唱歌又學空手道，仲有跑山。」但Hera堅持他不合格：「係行山，唔係跑山。」

講到吳業坤在社交網自稱將Hera吃剩的飯盒吃完，他解釋說：「佢食咗一、兩啖就唔食，我有衣食，咪食埋佢。其實只係寫嚟搞吓笑，你唔好介意。」說罷又問Hera：「環保人士，你Like唔Like ？」Hera避而不答，只說： 「我係環保人士。」

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