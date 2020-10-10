吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：動土、作灶、詞訟

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、4、6、9

幸運顏色：紅

生肖指數 是日吉星：兔

鼠：→ 創作理念固然重要，但要顧及實際的運作，取得平衡方能更上一層樓呢！

牛：→ 心底有某些情緒在蠢蠢欲動，應好好表達出來，鬱在心中會感到不適。

虎：↑ 你今天可以悠閒地度過一天，若能多接觸藝術方面的新東西會帶來好運。

兔：★ 今天運氣不錯，和朋友有更深入的溝通和了解，你要好好珍惜這段友誼。

龍：↓ 是日沖煞，遇到問題要立刻解決，別拖到明天，不然工作難以再創高峰。

蛇：→ 工作終於趕上了截止日期，但努力過後，先別去玩，宜在家中先休息。

馬：↑ 今天金錢運不錯，會有意外之財，不如送一份期待多時的禮物給自己吧。

羊：→ 伴侶會主動幫你調解糾紛，如果有人際的困擾，不妨主動徵詢他的意見。

猴：→ 做事靠人不是長久的辦法，做人應該踏實一點，靠自己總是穩妥一些的。

雞：↓ 工作壓力大，需要在不受干擾的環境做事。別人的意見只會讓你更混亂。

狗：↓ 極容易有散財的情況出現，必須特別注意。早點回家，別作無謂的支出。

豬：→ 心理上喜歡突出自己，喜歡擅作主張，社交存在危機。綠色有助運勢。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：人氣稍佳，社交運極旺，利交朋結友，但人緣不穩，宜保持低調，避免過分主動。

金牛：事業運佳，求職、轉職及謀事等，機遇不乏，宜積極。但工作壓力較大，須放鬆。

雙子：出勤、公幹及海外項目等，進展將會較佳，宜進取。但精神狀態一般，避免緊張。

巨蟹：戀愛運轉佳，夫妻關係將較和順，計劃生育的話宜積極，但情緒不穩宜多予耐性。

獅子：情緒略為不穩，但戀愛及家庭運佳，伴侶、家人將較能體諒，多自律，關係更佳。

處女：體能回升，工作運轉佳進度平穩有序，合作情況和順，但開單、簽約等需予耐性。

天秤：桃花運佳，但人氣及家庭運不穩，已婚或同居朋友多予耐性，避免縱容貪歡心態。

天蠍：情緒及家庭運回穩，人氣回升，較能享受家居生活，親子及感情關係將較和順。

人馬：辭令、集中及思考力回升不少，在學或在職，表現將更理想，但出勤等需予耐性。

山羊：事業運持續不穩，但社交及財運轉佳，多聯誼、多曝光，助招引工作及賺錢良機。

水瓶：人氣極佳，事業運回升，發展機遇不乏，求職、轉職、謀事等，宜趕緊把握時機。

雙魚：精神士氣回升，鬥志較盛，但出勤、公幹及海外項目等，宜多作協調，注意溝通。

預測：下周大市初開，價位走勢或會較強。