東方日報C1：藝人赴尖東帝苑酒店飲宴　無綫陷爆疫恐慌

繼歌手施匡翹7月確診新冠肺炎驚動整個娛樂圈後，無綫近日再陷恐慌！事緣日前多位藝人曾到爆發疫情、昨日急急撤 離住客的尖東帝苑酒店出席婚宴，當中周家怡、趙希洛、徐榮等正為劇集趕工，與 不少台前幕後都有緊密接觸，一旦中招，情況恐一發不可收拾！

尖東帝苑酒店內的越南餐廳早前有員工確診，昨日再證實有3名員工染疫，酒店應衞生 署要求於昨午前撤離全部住客。日前（5日）一名無綫前公關在該酒店設婚宴，不少藝人到賀，包括麥明詩、周家怡、徐榮、麥子樂、趙希洛、黃德斌及何啟南等，而當中不少人都正為無綫拍劇，如周家怡正趕拍《兒科醫生》、趙希洛忙拍攝《愛．回家之開心速遞》，而徐榮及何啟南則為《我家無難事》開工，由於牽連甚廣，繼歌手施匡翹確診令無綫及新 城陷恐慌後，今次再涉及多位藝人及傳媒，疫情隨時再度突襲娛樂圈！

拍劇焗剝口罩

據有份出席婚宴的藝人表示，由於禁聚令關係，當日的酒席都是4人一枱， 並分設於不同廳房內，當時眾人都有做足衞生安全措施，進行消毒並戴上口 罩。昨日徐榮受訪時，被問到家中有小朋友會否特別擔心，他說：「睇到新聞都知道情況，我會去做測試，盡快做，其他嘢都會觀察住，小心啲。」而周家怡 近日正趕拍《兒科醫生》，她說：「都要開工，但劇組好好，為保險安排我去醫 院做檢測。（拍劇戴唔到口罩？）避免唔到，所以會盡 早去Check，以策安全！」而趙希洛與黃德斌亦表示會接受檢測。

至於麥子樂亦有留意新聞，由於家中有老人家，他打算今日去做檢測，並會加倍注意，勤洗手及做足安全措施。 而何啟南則派定 心丸：「多謝關 心， 我好正常，沒有任何病徵。 我哋當時都有消毒同戴口罩，不過都會安排做測試， 等大家放心。」

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