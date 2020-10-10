世界夢號新加坡復航　 全新海上度假體驗Super Seacation

【營業資訊】雲頂郵輪集團旗下高端郵輪品牌星夢郵輪，成為第一家獲得許可在獅城復航的郵輪公司。星夢郵輪將調配旗下最新最豪華的郵輪世界夢號進駐新加坡，她亦是目前為止以新加坡為母港的郵輪中船齡最新的郵輪。為迎接即將來臨的學校假期和聖誕新年佳節，世界夢號將於11月6日起推出全新的海上度假體驗Super Seacation航線，透過精心設計的２晚及３晚的郵輪假期，讓新加坡居民在疫後的新常態下，體驗安心安全的「類出國」休閒之旅，享受久違的旅遊樂趣。

過去數月以來，雲頂郵輪集團上下一直在為復航作積極准備，並與各地政府緊密溝通和積極規劃，以確保復航後全體船員和旅客的安全與健康。在各界共同努力下，雲頂郵輪集團旗下高端郵輪品牌 ——星夢郵輪率先在７月打破業界受疫情影響的停擺期，在台灣展開探索夢號「郵輪跳島游」航線，世界夢號亦將在11月重啟新加坡航線。屆時，星夢郵輪將成為唯一一家在亞洲兩個國際母港恢復營運的郵輪公司。憑藉領先業界的防疫防控細則和嚴謹的執行把關，探索夢號復航兩個多月以來一直保持船上零疫情的紀錄，獲得當地旅客的熱烈追捧。星夢郵輪兼顧旅客郵輪體驗與安全安心的防疫措施所取得的成功經驗，更獲得新加坡政府肯定，批准旗下「世界夢號」於11月初率先啟動新加坡母港航線，為新加坡復航打響頭炮。

保障旅客與船員的健康和安全一直是星夢郵輪的首要原則。為了全方位保障健康出「郵」，星夢郵輪對郵輪的防控流程和緊急應變機制進行了重新審核評估和全面提升，並嚴格遵循各地政府的防疫規定和最新指引，制定了一套更為全面和完善的防控細則，涵蓋行前健康篩查、社交距離、高頻次對客房、船員房間、公共區域及娛樂設施進行持續及徹底的清潔和消毒、食品安全措施等八大範疇。另外，集團旗下郵輪所有客房及公共區域均可實現100%室外新鮮空氣循環，保持新鮮空氣恒定流通，不循環不交叉。為進一步保障旅客的健康和安全，所有年滿13歲或以上旅客在登船前必須進行新冠病毒核酸檢測。此外，所有年滿7歲或以上的旅客在報到時必須出示個人的「合力追蹤」攜手防疫器（TraceTogether Token）或已註冊為TraceTogether應用程序用戶的證明。

有別於一般岸上酒店的「度宅假」， 星夢郵輪世界夢號推出的全新２晚或３晚海上度假體驗Super Seacation，可以為渴望遠離都市的旅客締造「類出國」體驗。而屢獲贊譽的世界夢號是星夢郵輪船齡最新的豪華郵輪，並於郵輪界權威指南《伯利茲郵輪年鑑（2020）》星級十優評選中入選「世界TOP 10大型郵輪」，排名第9位。世界夢號彙聚環球精粹，包羅亞洲及全球美食，彙集適合一家大小的休閒活動與設施，更攜手眾多國際知名品牌打造頂級餐飲及娛樂體驗，猶如海上超級度假村，讓旅客可以一站式體驗度假樂趣。

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